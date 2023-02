Sadio Mané-Comeback gegen PSG praktisch ausgeschlossen

Der FC Bayern wird gegen Paris St. Germain zumindest im Hinspiel wohl noch auf seinen Stürmer Sadio Mané verzichten müssen.

Der 30-jährige Senegalese kämpft sich weiterhin von einem Sehnenriss im Wadenbeinköpfchen zurück, den er unmittelbar vor der WM erlitt. Bayern-Coach Julian Nagelsmann rechnet nicht damit, dass er Mané am 14. Februar in Paris einsetzen kann. «Ich erwarte ihn Mitte oder Ende Februar zurück. Es sieht gut aus, er hat keine Schmerzen mehr. Aber gegen Paris wird er im Hinspiel fehlen», teilt der Münchner Trainer am Freitag auf einer Pressekonferenz mit.

Mané kann zwar schon wieder Lauftraining und auch Einheiten mit dem Ball absolvieren, für Spiele ist er aber noch nicht bereit – und wird es in knapp zwei Wochen noch nicht sein.

