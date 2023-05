Sadio Mané will auch nächste Saison für die Bayern spielen

Stürmer Sadio Mané plant im Sommer keinen neuerlichen Transfer.

Der 31-jährige Senegalese wechselte im vergangenen Jahr für 32 Mio. Euro Ablöse von Liverpool nach München. Die in ihn gesteckten Erwartungen konnte er bislang nicht erfüllen, wobei er auch von Verletzungen gebremst wurde. Trotz eines eher schwierigen Jahres sieht Mané seine Zukunft weiterhin beim deutschen Rekordmeister.

Einen Wechsel in der anstehenden Transferperiode plant der Torjäger laut Transferexperte Fabrizio Romano nicht. Auch seine Berateragentur ROOF ist derzeit nicht aktiv und sucht keinen anderen Klub für Mané. Dieser habe zudem ein ausgezeichnetes Verhältnis zum neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel und will gemeinsam mit diesem und seinen Münchner Teamkollegen Titel gewinnen. Vertraglich ist der Angreifer bis 2025 an den Bundesligisten gebunden.

