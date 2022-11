Sadio Mané verrät Freunden, dass er Liverpool vermisst

Sadio Mané nimmt beim FC Bayern seit seiner Ankunft im Sommer auf dem Platz eine tragende Rolle ein und ist fast immer gesetzt. Dennoch ist er in München scheinbar nicht ganz happy.

Gegenüber engen Freunden soll der 30-jährige Senegalese nun laut einem Bericht des «Football Insider» verraten haben, dass er Liverpool vermisse. Sowohl den Klub wie auch die Stadt. Mané kommt bei den Bayern noch nicht ganz wie gewünscht auf Touren. In 22 Spielen steht er bisher bei elf Toren. Immer wieder tauchte er in Spielen allerdings eher ab. Öffentlich äussern will sich der scheue und stets freundliche Stürmer nicht wirklich. Offenbar hat er die Adaption an die Umgebung in München bzw. die Bundesliga aber noch nicht ganz geschafft.

Umgekehrt scheint auch der FC Liverpool Mané zu vermissen. Ohne diesen läuft die Offensive in dieser Saison häufig nicht mehr so geschmiert wie in den Vorjahren. Der Angreifer wechselte im Sommer für 32 Mio. Euro Ablöse zum deutschen Rekordmeister und steht da bis 2025 unter Vertrag.

psc 8 November, 2022 17:38