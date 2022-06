Salihamidzic bestätigt Gravenberch-Deal: “Eines der grössten Talente Europas”

Nachdem Ryan Gravenberch seinen Wechsel zum FC Bayern bereits verkündet hat, bestätigte nun auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Deal: Der Niederländer wird ab der neuen Saison für die Münchner auflaufen.

Der FC Bayern hat Ryan Gravenberch von Ajax verpflichtet. Dies hat Hasan Salihamidzic in der “Bild am Sonntag” offiziell bestätigt. “Ryan hat unterschrieben. Wir haben den Deal abgeschlossen und sind sehr, sehr glücklich, dass er hier ist und bei uns starten kann. Eines der grössten Talente Europas, hinter dem alle her waren”, erklärte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters.

“Er hat grosse Stärken im Mittelfeld, eine super Technik und ist in der Lage, Situationen auch in engen Räumen aufzulösen”, so Salihamidzic weiter. “Er kann mit seiner Dynamik auch den Ball treiben, ist torgefährlich, kann aber auch verteidigen. Einer mit echten Allrounderqualitäten. Er wird hier den nächsten Schritt machen.” Als Ablöse werden für den FC Bayern laut Medienberichten 19 Millionen Euro fällig. Durch mögliche Bonuszahlungen kann die Summe auf insgesamt 25 Millionen Euro steigen.

adk 12 Juni, 2022 10:20