Salihamidzic bestätigt den 1. Sommertransfer des FC Bayern

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui unter Dach und Fach gebracht. Hasan Salihamidzic bestätigt den Transfer inzwischen.

Wie der “kicker” berichtet, hat der 24-jährige Marokkaner beim deutschen Rekordmeister einen Vierjahresvertrag bis 2026 unterzeichnet. Der zwölfmalige Nationalspieler verlässt Ajax Amsterdam im Sommer ablösefrei, nachdem sein Vertrag per Ende Juni ausläuft. In der aktuellen Saison kommt er für den Eredivisie-Verein auf 33 Einsätze. Dabei steuerte er fünf Tore und vier Assists bei.

Ab der kommenden Saison läuft er für die Münchner auf. Er kann auch im Mittelfeld spielen, ist bei den Bayern aber für die rechte Abwehrseite eingeplant. Von dort wird der bisherige Stamm-Rechtsverteidiger Benjamin Pavard fix ins Abwehrzentrum rücken.

Neben Mazraoui soll auch noch der zentrale Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch von Ajax zum deutschen Meister stossen.

Update: Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigt den Mazraoui-Transfer gegenüber der Münchner “tz”: “Er ist der Spielertyp, den ganz Europa gesucht hat. Wir sind sehr froh, dass er sich entschieden hat, in den nächsten Jahren bei uns zu bleiben. Er ist ein Spieler, der uns helfen und unser Team verstärken wird. Wir befinden uns in der Endphase. Es sieht gut aus. Er ist ein Spieler, der in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gezeigt hat

psc 11 Mai, 2022 17:38