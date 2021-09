Zoff eskaliert: Salihamidzic stichelt gegen Marco Reus – Zorc schiesst zurück

Marco Reus hat in der vergangenen Woche das DFB-Camp wegen einer Blessur vorzeitig verlassen. Dennoch stand er am Samstag beim 4:3-Sieg Dortmunds gegen Leverkusen in der Startelf. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist verwundert und löst einen heftigen Streit mit dem BVB aus.

Bei “Sky90” stichelt der Münchner Verantwortliche gegen den 32-jährigen Nationalspieler: “Es ist schon manchmal verwunderlich, dass man von der Nationalmannschaft wegfährt und dann zwei, drei Tage später wieder spielt.” Beim FC Bayern wird laut Salihamidzic anders verfahren: “Unsere Spieler bleiben da und spielen immer.” Tatsächlich gab es mit Thomas Müller in der letzten Länderspielperiode allerdings auch einen Profi, der zunächst zur Nationalelf einrückte, dann vorzeitig abreiste und am Samstag gegen Leipzig wieder spielte.

In Dortmund kommen die Äusserungen Salihamidzics gar nicht gut an. Sportdirektor Michael Zorc schiesst gegenüber dem “kicker” zurück und findet sehr deutliche Worte: “Salihamidzic sollte seine Klappe halten und sich zu den Themen von Bayern München äussern. Was glaubt er eigentlich, wer er ist?”

Zuletzt galt das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und dem BVB auf Ebene der Verantwortlichen als einigermassen entspannt. Dies dürfte sich angesichts dieser verbalen Auseinandersetzung schlagartig ändern.

psc 12 September, 2021 13:06