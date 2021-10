Salihamidzic unterhält sich mit Star-Berater Jorge Mendes über Benfica-Talent

Die sportliche Führung des FC Bayern nutzte das Auswärtsspiel in der Champions League bei Benfica (0:4) in der vergangenen Woche auch zum Austausch mit Star-Berater Jorge Mendes.

Der Portugiese vertritt Weltstars wie Cristiano Ronaldo (ManUtd) oder Bernardo Silva und Ruben Dias (beide ManCity) und ist einer der einflussreichsten Agenten überhaupt. Laut “Sport Bild” trafen sich Hasan Salihamidzic und weitere Bayern-Vertreter am Rande der Partie in Lissabon mit Mendes. Dabei sollen weniger die Superstars, sondern vielmehr das junge Benfica-Talent Gonçalo Ramos. Der 20-jährige Stürmer steht ebenfalls unter den Fittichen von Mendes und hat das Interesse der Münchner geweckt. Der Austausch fand offenbar im Hinblick auf einen potentiellen Transfer in der Zukunft statt. Die Konkurrenz für den deutschen Rekordmeister ist indes gross, diverse weitere Topklubs blicken ebenfalls auf ihn.

psc 27 Oktober, 2021 11:51