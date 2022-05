Der Kalajdzic-Berater verhandelt an der Säbener Strasse

Wie “Sky”-Reporter Florian Plettenberg berichtet, ist der Berater des 24-jährigen Österreichers am Mittwochabend für weitere Gespräche an der Säbener Strasse angekommen. Es soll bereits das zweite Treffen für Verhandlungen mit den Bayern-Bossen gewesen sein. Kalajdzic ist ein Kandidat für die Verstärkung der Offensive der Münchner. Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat sagt kürzlich, dass er mit einem Weggang des Angreifers noch in diesem Sommer rechnet. Auch andere Vereine sind im Rennen.

Grundsätzlich steht der Österreicher bei den Schwaben noch bis 2023 unter Vertrag. Die Ablöseforderung soll bei 20 bis 25 Mio. Euro liegen.

