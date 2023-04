Der SC Freiburg begräbt Bayerns Triple-Traum

Dank eines verwandelten Handelfmeters schlägt der SC Freiburg auswärts den FC Bayern im Pokal-Viertelfinale.

Die Breisgauer hatten im Grund aus dem Spiel kaum Chancen und gewinnen doch. Die Bayern dominieren im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel zwar den Ballbesitz, können sich aber nicht genügend zwingende Möglichkeiten erarbeiten. Ein Handspiel im eigenen Strafraum durch Jamal Musiala in der Nachspielzeit entscheidet die Partie, nachdem in der ersten Halbzeit Dayot Upamecano per Kopf und Nicolas Höfler durch einen Distanzschuss treffen. Lucas Höler verwandelt den fälligen Elfmeter zum 2:1-Auswärtssieg souverän.

Nach dem Finaleinzug im vergangenen Jahr steht Freiburg im DFB Pokal wieder unter den letzten Vier. Für die Bayern bleiben mit Meisterschaft und Champions League in dieser Saison noch zwei Titelchancen, das Triple ist nicht mehr möglich.

Für die Niederlage Revanche nehmen könnte der Rekordmeister bereits am kommenden Samstag, wenn es in Freiburg in der Bundesliga zum Rematch kommt.

psc 4 April, 2023 22:50