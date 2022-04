Schock beim FC Bayern: Thomas Müller bricht Training verletzt ab

Schockmoment beim Training des FC Bayern am Dienstag: Thomas Müller muss die Einheit vorzeitig abbrechen und humpelt vom Platz.

Wie “Sport 1” berichtet, zeigte der 32-Jährige nach einer Spielform ein schmerzerfülltes Gesicht und musste unter anderem mit Eis behandelt und bandagiert werden. Müller trat den Weg in die Kabinen an. Immerhin schrieb er auch noch Autogramme, was eher auf eine nicht allzu gravierende Blessur hindeutet.

Abseits des Platzes gibt es für Bayern- und Müller-Fans gute Nachrichten: Eine nochmalige Vertragsverlängerung ist in Griffnähe.

psc 19 April, 2022 15:27