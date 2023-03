Kehl glaubt nicht an Tuchel-Effekt bei Bundesliga-Spitzenspiel

Am Samstag stehen sich der FC Bayern und Borussia Dortmund zum deutschen Klassiker gegenüber, der für das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga zweifellos äusserst wichtig ist. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl denkt, dass der Trainerwechsel bei den Münchnern grossen Einfluss hat.

An einen Tuchel-Effekt glaubt der Dortmunder Verantwortliche für diese Partie jedenfalls nicht. «Ich weiss nicht, ob der FC Bayern jetzt am Samstag mit Thomas Tuchel besser sein wird als vorher unter Julian Nagelsmann», so Kehl in einer Medienrunde. Der 43-Jährige führt aus: «Ich glaube nicht, dass diese Trainerpersonalie dieses Spiel unbedingt so richtig tangiert, weil viele Nationalspieler noch bis Mitte der Woche unterwegs sind und wahnsinnig viele Trainingseinheiten nicht stattfinden können.»

Tuchel bleibt schlicht nicht die Zeit, Grundlegendes zu verändern oder einzustudieren. Dies dürfte auch in den kommenden Wochen angesichts der ständigen Doppelbelastung und der vielen wichtigen Spiele schwierig werden. Der 49-Jährige leitete am Dienstag seine erste Trainingseinheit – allerdings noch mit einem dünnen Kader, da viele Nationalspieler noch abwesend waren.

28 März, 2023