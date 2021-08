Sehr gute Nachrichten von Bayern-Profi Alphonso Davies

Der FC Bayern verkündet am Dienstag eine sehr positive Nachricht bezüglich Alphonso Davies.

Der kanadische Flügelspieler, der sich beim Aufenthalt mit der Nationalmannschaft einen Aussenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen hatte, konnte in München in dieser Woche wieder das Lauftraining aufnehmen. Die Verletzung liegt inzwischen vier Wochen zurück. Ein weiterer Schritt in der Reha ist damit getan. Wann Davies wieder am Mannschaftstraining teilnimmt und auf den Platz zurückkehren kann, ist noch offen. Den Saisonstart mit dem Auftakt im DFB-Pokal an diesem Wochenende und in der Bundesliga am nächsten, wird er definitiv verpassen.

psc 3 August, 2021 14:54