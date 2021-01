Transfer-Sensation: Dimitri Oberlin unterschreibt beim FC Bayern

Transfer-Hammer: Der frühere Schweizer Nationalspieler Dimitri Oberlin schliesst sich dem FC Bayern an.

Die Münchner verkünden am Dienstagmorgen die Verpflichtung des 23-Jährigen. Der Wechsel erfolgt ablösefrei, Oberlin hat seinen Vertrag beim FC Basel Ende des vergangenen Jahres aufgelöst. Der Angreifer wird beim FC Bayern nicht für die Profis, sondern für die 2. Mannschaft, die in der 3. Liga spielt, unter Vertrag genommen.

“Ich freue mich unglaublich, in den nächsten Monaten im Trikot dieses fantastischen Klubs auflaufen zu können. Ich habe grosse Lust auf die Aufgabe mit der zweiten Mannschaft in der 3. Liga und werde alles geben, um den Verantwortlichen schon bald das Vertrauen zurückzugeben”, sagt der Angreifer nach seiner Unterschrift. Er erhält die Rückennummer 7.

Oberlin wurde einst beim FC Zürich ausgebildet. Via Red Bull Salzburg fand er den Weg zum FC Basel, wo er unter anderem in der Champions League für Furore sorgte. Seine letzten Stationen in Italien (Empoli) und Belgien (Zulte Waregem) waren allerdings nicht mehr von Erfolg gekrönt. Nach der Rückkehr zum FCB im Sommer konnte er auch nicht reüssieren. Nun schlägt er beim deutschen Rekordmeister ein neues Kapitel auf.

psc 26 Januar, 2021 11:12