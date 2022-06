Serge Gnabry trifft nach dem Urlaub eine Entscheidung

Die Situation rund um Serge Gnabry beim FC Bayern ist nach wie vor ziemlich verworren. Längst wurde dem Nationalspieler ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Dieses nahm er bisher aber nicht an. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub will der 26-Jährige eine Entscheidung treffen.

Laut “Bild”-Chefreporter Tobi Altschäffl hat der Angreifer bislang noch keine Gespräche mit anderen Klubs geführt. Ein Verbleib in München ist für ihn trotz der Ankunft von Sadio Mané denkbar. Er sieht nach wie vor Einsatzchancen, unter Umständen auch im Sturmzentrum. Die Zukunft von Gnabry sorgt bei der Bayern-Klubführung durchaus für Kopfzerbrechen. Vertraglich ist der Angreifer derzeit nämlich nur noch bis Juni 2023 gebunden. Dass er ohne neuen Vertrag ins letzte Jahr geht, wollen Sportvorstand Hasan Salihamidzic & Co. wohl verhindern, da ansonsten in einem Jahr ein ablösefreier Abgang droht.

