Bestätigt: Serge Gnabry positiv auf Corona getestet

Serge Gnabry fehlte beim FC Bayern im Abschlusstraining vor dem Champions League-Kracher gegen PSG. Grund waren Krankheitssymptome, die tatsächlich aufgrund einer Corona-Erkrankung auftraten.

Der französische Journalist Mohamed Bouhafsi twitterte, dass Gnabry am Dienstagmorgen einen Antigen-Test vorgenommen hat, der ein positives Resultat anzeigte. Das Ergebnis des im Anschluss vorgenommenen PCR-Tests stand zunächst noch aus. Die Bayern bestätigen am Dienstagabend schliesslich, dass auch dieser positiv ausfiel. Gnabry gehe es dennoch gut. Er befinde sich in häuslicher Isolation.

Trainer Hansi Flick sagte am Dienstagmittag auf der Pressekonferenz, dass der 25-Jährige über Halsschmerzen klag.

Gnabry lieferte im Oktober des vergangenen Jahres bereits einmal einen positiven Test ab. Dabei könnte es sich aber um ein falsch positives Ergebnis gehandelt haben. Der Nationalspieler hat die Corona-Erkrankung damals also möglicherweise gar nicht durchgemacht und wurde vielleicht erst jetzt infiziert.

Serge Gnabry ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dem Stürmer des FC Bayern geht es gut. Er befindet sich in häuslicher Isolation. 🔗 https://t.co/4FvxOHnQUV — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 6, 2021

Info #RMCsport : #Gnabry a passé un test antigénique ce matin qui s’est révélé positif. Le Bayern a fait passer un test PCR à l’ancien joueur d’Arsenal.

Si le PCR se confirmait positif comme le test antigénique, Serge Gnabry serait donc forfait pour les 2 matchs face au #PSG. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 6, 2021

psc 6 April, 2021 17:22