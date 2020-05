Sergiño Dest könnte nun doch zum FC Bayern wechseln

Vor einigen Wochen galt die Personalie Sergiño Dest beim FC Bayern “on hold” gesetzt. Doch nun scheint der Ajax-Profi in den Überlegungen der Münchner doch eine sehr zentrale Rolle zu spielen.

Die Bayern wollen im Sommer nämlich unbedingt einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten. Leihspieler Alvaro Odriozola kehrt bekanntlich nach München zurück, ein Ersatz muss her. Sergiño Dest bleibt im Fokus. Medienberichten zufolge zieht es den 19-jährigen US-Nationalspieler denn auch in die Allianz Arena. München und das Stadion hat er sich in diesem Jahr bei einem Besuch sogar schon angesehen.

Angeblich beginnen in Kürze konkrete Verhandlungen um die Ablöse. Von einer Summe von 20 bis 30 Mio. Euro für den Youngster ist die Rede.

psc 11 Mai, 2020 10:37