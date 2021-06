Das ist an den Busquets-Gerüchten um den FC Bayern dran

Wie “Sport Bild”-Chefreporter Tobias Altschäffl twittert, befasst man sich an der Säbener Strasse nicht wirklich mit dem 32-jährigen Mittelfeldprofi. Busquets werde als zu alt betrachtet und passe nicht ins Profil, das die Münchner suchen. Deshalb sei ein Transfer des spanischen Nationalspielers zu den Bayern ausgeschlossen.

Vertraglich ist Busquets noch bis 2023 an Barça gebunden. Angeblich zählt er zu den Kandidaten, die verkauft werden könnten. Der La Liga-Klub muss Transfereinnahmen generieren, um einen Teil der enormen Schuldenlast zu tilgen.

