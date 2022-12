Ski-Unfall: Babbel hätte von Neuer «mehr Professionalität erwartet»

Weil sich Manuel Neuer im Skiurlaub den Unterschenkel bricht, kritisiert Ex-Bayern-Profi Markus Babbel den Torhüter. Es sei fahrlässig, so der Europameister von 1996.

Manuel Neuer wird für den FC Bayern in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Das ist die Folge seines Unterschenkelbruchs. Die Münchner und die deutsche Nationalmannschaft sind geschockt – und auch Markus Babbel, «weil das wirklich aus dem Nichts kam», wie er bei «Sky» verrät.

Der 50-Jährige betont: «Ich wünsche Manuel Neuer zuerst einmal gute Besserung. Das passt leider in das Bild der letzten Tage und Wochen. Auf der anderen Seite habe ich allerdings auch kein Verständnis dafür, weil jeder weiss, wie gefährlich Skifahren sein kann. Zu meiner aktiven Zeit sind wir sogar in der Winterpause mit der gesamten Mannschaft zum Skifahren gegangen. Schon da fand ich das äusserst grenzwertig, weil es einige eben nicht konnten.»

Dies sei laut dem einstigen Coach des FC Luzern «ein gefährlicher Sport und irgendwann ist es uns auch untersagt worden. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch einen Passus in den Verträgen, dass Skifahren untersagt ist, gerade wenn die Nähe zu den Bergen gegeben ist», so Babbel. «Daher hat es mich doch sehr verwundert. Wenn das nun wirklich so wäre, dass es vertraglich geregelt ist, habe ich auch kein Verständnis dafür – bei allem Verständnis, dass ich dafür habe, den Kopf frei bekommen zu müssen – aber an dieser Stelle hätte ich mehr Professionalität erwartet», erklärt er abschliessend.

adk 11 Dezember, 2022 17:33