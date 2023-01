Sommer spricht über Bayern-Debüt – Sonderlob von Nagelsmann

Yann Sommer feiert beim 1:1 des FC Bayern bei RB Leipzig sein Debüt für die Münchner. Der Schweizer Nati-Keeper zeigt sich zufrieden. Sein Trainer Julian Nagelsmann ist sogar begeistert.

Nun kann Yann Sommer auf ein souveränes Debüt für den FC Bayern blicken. Der 34-Jährige, der erst am Donnerstag für bis zu 9,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach verpflichtet worden war, erwies sich im Tor des deutschen Rekordmeisters gegen RB Leipzig als verlässlicher Rückhalt. Nur beim Gegentor durch Marcel Halstenberg (52.) war er machtlos.

Nach Spielende sagte Sommer bei «Ran»: «Es hat noch nicht alles zu 100 Prozent funktioniert. Die Mannschaft kennt mich noch nicht so lange, ich kenn die Mannschaft noch nicht allzu lange. Das ist ganz normal.» Den Punkt aus dem Remis «nehmen wir jetzt einfach mit und am Dienstag geht es dann wieder weiter, da versuchen wir dann wieder, in diesen Siegesflow reinzukommen», so der Nati-Goalie. Er freue sich «einfach riesig auf eine neue Herausforderung, auf eine neue Challenge in einem sehr grossen Klub. Jetzt komme ich in den nächsten Tagen langsam an und freue mich auf die nächsten Aufgaben».

Julian Nagelsmann zeigte sich derweil beeindruckt von seinem neuen Keeper, der Manuel Neuer bis mindestens Saisonende ersetzen soll. «Ich finde ihn sehr gut und mutig. Er hat drei, vier Flanken abgefangen. Zum Halten hat er ehrlich gesagt nicht so viel gehabt. Er hat mit dem Ball gut gespielt, hat eine gute Präsenz gehabt», so der Übungsleiter der Münchner. Die Erfahrung hat sich offensichtlich ausgezahlt. «Er wirkte nicht so, als wenn er das erste Spiel erst macht bei uns», so Nagelsmann.

adk 21 Januar, 2023 10:20