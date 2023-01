Sommer über Bayern-Wechsel: «Es ging alles sehr schnell»

Yann Sommer ist endlich beim FC Bayern angekommen und hat auch schon seinen ersten Einsatz hinter sich. Nach dem 1:1 gegen RB Leipzig lässt der Goalie seinen Wechsel Revue passieren.

Am Donnerstag meldeten der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach nach einem wilden Transfer-Poker Vollzug: Yann Sommer wechselt für eine Ablöse von bis zu 9,5 Millionen Euro vom Niederrhein an die Isar. «Wir hatten sehr offene Gespräche mit Gladbach, das habe ich sehr geschätzt. Nach achteinhalb Jahren ist das wichtig», erklärt der Schweizer Nati-Keeper dem «Blick». Er selbst habe sich «aus dem Ganzen dann irgendwann zurückgezogen. Es war viel, es wurde viel geschrieben. Ich bin dann ruhig geblieben, habe es mit der Familie gut angeschaut».

Der erste Kontakt mit Bayern sei bereits «ein paar Wochen her», berichtet er. Dass der Deal endlich über die Bühne gegangen ist, habe Sommer «einfach gefreut», denn: «Es ging alles sehr schnell am Mittwoch, meine Frau flog mit mir nach München, unsere Kinder liessen wir bei den Schwiegereltern. Danach hatte ich lange medizinische Tests, absolvierte kurzes Abschluss-Training, habe den Vertrag unterschrieben und spielte in Leipzig. Ein Kaltstart.»

In die Wechselentscheidung bezog er auch seine Familie mit ein. «Ich habe das Glück, dass ich eine Frau habe, die sehr offen ist für Neues. Aber klar, wir machten uns schon Gedanken. Ich hatte in Gladbach eine tolle Situation. Aber der Wechsel zu den Bayern ist nun eine neue Herausforderung in meiner Karriere, eine neue Challenge. Ich bin froh, dass ich diese Herausforderung annehmen kann», sagt Sommer und verrät: «Wir werden uns jetzt etwas Schönes suchen.»

Bis mindestens zum Saisonende wird er Manuel Neuer im Tor des FC Bayern ersetzen. «Ich mache mir im Moment keine Gedanken, was sein könnte im Sommer. Ich freue mich nun riesig auf die nächsten Aufgaben. Ich freue mich riesig, das Team jetzt mal richtig kennenzulernen in den nächsten Tagen. Step by Step», so Sommer.

adk 21 Januar, 2023 13:08