Die spanische Presse spottet über die Bayern

Aussenseiter Villarreal hat im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals das hoch favorisierte Bayern München mit 1:0 besiegt. Die Spanier hatten sogar Chancen auf mehr Tore und werden nach der Partie von der heimischen Presse gefeiert. Ganz im Gegensatz zum deutschen Serienmeister, der heftig abgestraft wird.

“Villarreal frisst Bayern auf. Es war ein grossartiges Spiel der gesamten Mannschaft, die alle Facetten der Partie dominierte. Man vergab aber sehr klare Chancen, um mit einem grösseren Vorsprung nach München zu reisen”, schreibt etwa die “Marca”.

Die “AS” ist gar der Meinung, dass Villarreal “den Giganten Bayern München lebend entkommen” lassen hat. Aus Sicht der Zeitung hätte der Sieg höher ausfallen müssen. Dennoch werde die Nacht in die Geschichte eingehen.

Die “Sport” ist der Meinung, dass dem “Tyrannen des deutschen Fussballs Handschellen angelegt” habe. Für das Rückspiel in der Allianz Arena in der kommenden Woche scheint nun alles offen. Allerdings: Im Achtelfinale spielten die Bayern bei Red Bull Salzburg auswärts nur 1:1 und besiegten die Österreicher zu Hause dann mit 7:1. Ein solches Untergehen will Villarreal natürlich verhindern.

psc 7 April, 2022 11:05