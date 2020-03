Spektakuläres Tauschgeschäft mit David Alaba geplant

Pini Zahavi berät seit neuestem auch Bayern-Profi David Alaba. Diesen wollte er offenbar zum Bestandteil eines spektakulären Tauschs machen.

Wie die “tz” berichtet, hat der israelische Spieleragent David Alaba Manchester City angeboten. Dorthin sollte der Defensivspieler im Tausch für Leroy Sané wechseln, der von den Bayern schon seit rund einem Jahr umworben wird.

Alaba spielte aber offenbar nicht mit: Er will internationale Trophäen gewinnen, was mit den Citizens aufgrund der verhängten Europacup-Sperre in den kommenden Jahren wohl nicht möglich ist. Vielmehr reizen den Defensiv-Allrounder deshalb andere Adressen wie Real Madrid oder Barcelona. Ein Wechsel nach Spanien gilt als durchaus realistisch, sofern sich Alaba und die Bayern bis im Sommer nicht über einen neuen Vertrag einigen. Der Österreicher ist vertraglich nur noch bis 2021 gebunden.

