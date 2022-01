Spielabsage des FC Bayern droht: Auch Alphonso Davies positiv getestet

Der FC Bayern meldet den neunten Corona-Fall in der Mannschaft: Auch Alphonso Davies ist betroffen.

Der Kanadier trainierte am Mittwoch noch mit der Mannschaft mit, weshalb weitere Ansteckungen drohen. Es gehe ihm gut und er befinde sich in häuslicher Isolation, teilen die Bayern mit. Durch den Ausfall von Davies wird der Spielerkader der Münchner noch dünner. Es droht die Absage des Bundesliga-Spiels gegen Gladbach am kommenden Freitag. Dies würde dem Wunsch der Bayern-Offiziellen entsprechen. Neben Davies stehen wegen Corona-Infektionen auch Leroy Sané, Dayot Upamecano, Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou und Omar Richards nicht zur Verfügung. Das Training am Mittwoch wurde mit nur zehn Feldspielern und drei Goalies durchgeführt. Allerdings beharrt die DFL bislang noch auf eine Durchführung der Partie, sofern der Klub 15 Spieler (darunter 1 Goalie und 9 Lizenzspieler der ersten Mannschaft) aufbieten kann. Dies ist derzeit noch der Fall.

“Wir haben aktuell zehn Feldspieler und zwei Torhüter. Deshalb machen wir uns Gedanken, wie wir das Spiel bestreiten können und haben die Situation mit der DFL diskutiert”, sagt Hasan Salihamidzic der “Deutschen Presse-Agentur”. Der Bayern-Sportvorstand führt aus: “Es gibt dazu ein Regelwerk, an das wir uns wie alle anderen auch halten werden. Es sieht so aus, dass wir spielen, und dann werden wir auch in das Spiel gehen, um es zu gewinnen.”

Den Antrag für die Spielabsage bzw. Spielverschiebung haben die Bayern bereits eingereicht.

Davies positiv auf Coronavirus getestet. 🔗 https://t.co/uMaDVGO3bG — FC Bayern München (@FCBayern) January 5, 2022

psc 5 Januar, 2022 15:37