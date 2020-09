Thiago richtet Abschiedsworte an den FC Bayern

Thiago verabschiedet sich vom FC Bayern und seinen Fans. Der 29-jährige Spanier ist dem Verein “für immer dankbar”.

Der Mittelfeldprofi betont in seiner auf Deutsch gehaltenen Ansprache, dass München für ihn “für immer ein Stück Heimat”, sein wird. Nun sei aber die Zeit für eine neue Herausforderung. Diese nimmt er in Liverpool an, wo er in Kürze einen Vierjahresvertrag unterzeichnet.

Die Ansprache von Thiago im Video:

Für immer dankbar, @fcbayern ! Bayern wird immer ein Stück Heimat für mich sein. #MiaSanMia ❤️ pic.twitter.com/aFlWADLvFQ — Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020

psc 18 September, 2020 12:04