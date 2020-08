Der Thiago-Transfer zu Liverpool wird konkret

Der mögliche Wechsel von Spielmacher Thiago vom FC Bayern nach Liverpool wird konkret. Die Reds haben Kontakt zum Bundesligisten aufgenommen.

Laut “Bild” gab es in dieser Woche erste Gespräche zwischen den Liverpool-Verantwortlichen und Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Dabei geht es um die Ablöse für Thiago: Während die Münchner eine Summe eher in Richtung 40 Mio. Euro anstreben, will Liverpool offenbar auf keinen Fall mehr als 30 Millionen zahlen.

Mit dem Spieler soll sich der englische Meister hingegen bereits einig sein. Der 29-jährige Spanier strebt nach sieben Jahren in München eine neue Aufgabe an und hat die Offerte eines neuen Vierjahresvertrags bei den Bayern ausgeschlagen. Sein Noch-Trainer Hansi Flick sagte zuletzt, dass die Premier League die neue Herausforderung für den Mittelfeldprofi “sein müsste”.

Update: Der englische “Sky Sports”-Reporter Kaveh Solhekol twittert am Donnerstagabend, dass Liverpool wegen Thiago zumindest bis Donnerstagnachmittag keine Gespräche geführt habe. Zudem schreibt er, dass Manchester City diesen Sommer nicht plant einen Mittelfeldspieler zu verpflichten.

