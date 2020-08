Thomas Müller verrät Erfolgsrezept von Hansi Flick

Während Thomas Müller unter Niko Kovac zwischenzeitlich einen schweren Stand hatte, blüht er seit der Amtsübernahme von Hansi Flick wieder so richtig auf. Der 30-Jährige hat eine klare Meinung, weshalb dies so ist.

Aus der Stammelf beim deutschen Rekordmeister ist der Ur-Münchner nicht mehr wegzudenken. Und am Triple-Erfolg hat Müller zweifellos einen nicht unbeträchtlichen Anteil. Im Gespräch mit “Sport Bild” sagt der Angreifer, weshalb unter Hansi Flick für ihn einfach alles passt: “Ich habe meine dominanteste Rolle, seit ich bei Bayern spiele. Bei meinem ersten Triple 2013 war ich ja noch in meinen jungen Jahren. Aber für eine Führungsrolle, wie ich sie zuletzt ausüben durfte, ist es wichtig, dass dir der Trainer sein Vertrauen ausspricht. Das hat Hansi Flick getan. Der Rest ist Geschichte.”

Müller avanciert in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit 21 Assists zum besten Passgeber der Liga. Er hat seine Rolle hinter Sturmspitze Robert Lewandowski definitiv gefunden.

Lob gibt Müller direkt an seinen Trainer weiter: “Was soll ich sagen: Wir kommen mit ihm wirklich gut zurecht. (…) Was er aus der Mannschaft in den vergangenen zehn Monaten gemacht hat, ist wirklich unglaublich”.

Am Ende seiner Träume ist der von Jogi Löw aus der DFB-Elf aussortierte Stürmer im Klub übrigens noch längst nicht: “Wer mich und diese Mannschaft kennt, sollte wissen, wie es um unseren Hunger bestellt ist. Wir wollen immer alles gewinnen. Wenn die Champions League wieder losgeht, werden wir alles dafür tun, sie zu verteidigen und den Henkelpott ein weiteres Mal nach München zu holen.” Sein Vertrag ist bis 2023 datiert.

