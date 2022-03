Thomas Müller drängt auf neuen Bayern-Vertrag bis 2025

Bayerns Urgestein Thomas Müller sieht sich weiterhin im Trikot der Münchner und ist bereit für eine Verlängerung seines zurzeit bis 2023 laufenden Kontrakts.

Dies macht der 32-Jährige beim Aufenthalt bei der deutschen Nationalmannschaft klar. “Ich habe für mich gesagt, ich möchte bis 2025 auf Top-Niveau Fussball spielen. So fühlt es sich aktuell an. Mein Vertrag läuft aktuell bis 2023 – deswegen muss man sehen, was wir da machen. Es ist grundsätzlich so, dass der Verein und wir Spieler immer in einem gewissen Austausch sind”, sagt Müller gegenüber “Bild”.

Wirklich konkret scheinen die Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit bislang allerdings nicht zu sein: “Die Frage ist immer nur, wie intensiv ist der Kontakt – da trennt sich logischerweise auch die Spreu vom Weizen, ob man übers Wetter spricht oder wirkliche Vertragsinhalte.” Müller bleibt aber noch relativ gelassen: “Es ist nicht so, dass man sich da von der sportlichen Situation ablenken lassen muss, sondern die Spieler, die das auch betrifft, sind alle erfahren genug, um mit so einer Situation gut umzugehen. Ich glaube, es ist auf beiden Seiten sehr viel Respekt für beide Seiten da.”

Den Worten ist jedenfalls zu entnehmen, dass der Angreifer keinen Klubwechsel anstrebt. Wie lange er in der Nationalmannschaft noch eine tragende Rolle übernimmt, lässt Müller offen. Dies hänge immer auch von den Plänen des amtierenden Bundestrainers ab: “Solange ich ein positiv-entscheidendes Kriterium spielen kann und ein Bundestrainer die Idee hat, mich zu nominieren, werde ich mich immer mit dem jeweiligen Bundestrainer auseinandersetzen und schauen, ob es Sinn macht und was ich da einbringen kann. Solange die Kriterien übereinstimmen, gibt es da kein pauschales Ende für mich. Aber was ich eher nicht will, ist solange zu spielen, dass alle sage, jetzt wird es aber Zeit.”

psc 23 März, 2022 15:27