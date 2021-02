Thomas Müller reist in Sanitätsflieger isoliert nach München

Während die Mannschaft des FC Bayern am Freitagmorgen nach dem Sieg an der Klub-WM in Katar wieder in München gelandet ist, muss der positiv auf Corona getestete Stürmer Thomas Müller noch in Doha ausharren.

Der 31-Jährige begab sich nach den positiven Tests in Isolation und wird laut “Bild” mit einem Sanitätsflugzeug im Laufe des Freitags nach München reisen. Dort wird er von den Piloten und der Crew isoliert. Nach der Ankunft im München muss er sich sofort in häusliche Quarantäne begeben. Immerhin verspürt Müller keine grossen Symptome. “Er ist etwas müde, aber das ist normal. Wenn man so eine Diagnose bekommt, geht einem Einiges durch den Kopf. Ansonsten ging es ihm ganz gut”, sagte Trainer Hansi Flick nach dem Finalsieg.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist auch noch länger in Katar geblieben, um die Rückreise des Ex-Nationalspielers zu organisieren.

