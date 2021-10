Bayern-Urgestein Thomas Müller lässt seine Zukunft völlig offen

Bayern-Stürmer Thomas Müller blickt gelassen in die Zukunft. Sein aktueller Vertrag läuft zwar nur noch während anderthalb Jahren, Sorgen bereitet ihm dies aber keine.

Der 32-Jährige hat seine gesamte Karriere beim deutschen Rekordmeister verbracht und zählt dort weiterhin zu den Leistungsträgern. Einen Masterplan, wie seine Zukunft aussehen soll, hat der 108-fache Nationalspieler nicht parat. “Ich denke, dass in der Zukunft alles möglich ist. Ich habe keinen konkreten Plan, dass ich wüsste: Okay, in drei Jahren beende ich meine Karriere, in vier Jahren will ich versuchen, den Trainerschein zu bekommen”, wird Müller von “ESPN” zitiert.

Der Angreifer will sich vielmehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren: “Ich versuche, mich aufs Spielen zu fokussieren. In der Zukunft ist dann alles möglich.” Grundsätzlich ist eine Verlängerung des bis 2023 laufenden Vertrags auch von Klubseite her denkbar. Mittlerweile blickt Müller auf mehr als zwei Jahrzehnte beim FC Bayern zurück.

psc 15 Oktober, 2021 16:58