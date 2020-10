So teuer wird Supertalent Tiago Dantas für die Bayern

Der FC Bayern hat sich am Deadline Day auch noch mit dem portugiesischen Mittelfeldtalent Tiago Dantas verstärkt. Jetzt ist klar, wie teuer der 19-Jährige für die Münchner werden könnte.

Der deutsche Rekordmeister leiht den Spielmacher, dem eine ähnliche Spielanlage attestiert wird wie Thiago, zunächst für eine Saison von Benfica aus. Im kommenden Sommer könnte der FC Bayern Tiago Dantas dann fest verpflichten. Laut “Record” liegt die Kaufoption bei 7,5 Mio. Euro. Benfica hat sich ausserdem eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. 25 Prozent des etwaigen Betrags würden an den portugiesischen Spitzenverein fliessen.

Dantas hat in dieser Woche in München das Training bei der U19 aufgenommen. Vorerst ist er für die zweite Mannschaft vorgesehen, die in der 3. Liga kickt.

psc 9 Oktober, 2020 16:55