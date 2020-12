Ein Top-Talent wendet sich vom FC Bayern ab

Das deutsche Mittelfeld-Talent Angelo Stiller verlässt den FC Bayern spätestens zum Saisonende.

Der 19-Jährige hat den Verein nach Angaben von “Sport Bild” bereits Mitte November darüber informiert, dass er seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Dies aufgrund fehlender Einsatzperspektiven: Der Youngster hat zwar in dieser Saison drei Profispiele bestritten, kommt aber weiterhin vor allem in der 2. Mannschaft in der 3. Liga zum Zug. Stiller will den nächsten Schritt gehen und einen festen Platz in einem Bundesliga-Kader erhalten. Die Wege führen wohl nach Hoffenheim: Dort könnte der Mittelfeldspieler wieder mit Sebastian Hoeness zusammenarbeiten. Die beiden holten in der vergangenen Saison gemeinsam mit Bayern II den Meistertitel in der 3. Liga.

psc 22 Dezember, 2020 11:41