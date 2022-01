Ein Topklub steigt aus dem Rennen um Denis Zakaria aus

Das Feld der Interessenten für Denis Zakaria wird offenbar kleiner: Manchester United soll sich aus dem Rennen um den Schweizer Nationalspieler zurückgezogen haben.

Dies berichtet Transferexperte Rudy Galetti. Demnach nehmen die Red Devils mit Trainer und Berater Ralf Rangnick Abstand von einer Verpflichtung des 25-jährigen Schweizers. Mit Juventus, Borussia Dortmund und dem FC Bayern sollen noch drei Klubs grösseres Interesse an Zakaria zeigen. Laut “WAZ” ist jenes des BVB zuletzt aber auch etwas abgekühlt. Und die Bayern warten erst einmal ab, ob Corentin Tolisso den auslaufenden Kontrakt nun doch noch einmal verlängert.

Zakaria ist noch bis Saisonende an Gladbach gebunden. Von der Borussia hat er die Freigabe für einen Transfer bereits in diesem Monat erhalten. Ob sich allerdings in den nächsten zwei Wochen tatsächlich noch etwas ergibt, ist ungewiss. Im Sommer kann der Schweizer Nati-Star dann ablösefrei wechseln.

psc 18 Januar, 2022 18:56