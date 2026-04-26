Tottenham zögert bei Palhinha-Kaufoption

Die Zukunft von João Palhinha bei Tottenham Hotspur ist weiterhin offen. Der Mittelfeldspieler ist aktuell ausgeliehen und könnte per Kaufoption fest verpflichtet werden – doch ein Vollzug des Deals ist alles andere als sicher.

Wie mehrere Berichte nahelegen, passt Palhinha bislang nicht optimal in die Planungen von Trainer Roberto De Zerbi. Der Italiener setzt im zentralen Mittelfeld bevorzugt auf Alternativen wie Archie Gray, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Yves Bissouma und Rodrigo Bentancur. Entsprechend sind Einsätze von Palhinha bislang rar, was Zweifel an einer festen Verpflichtung verstärkt.

Hinzu kommt die finanzielle Komponente: Die vereinbarte Kaufoption liegt bei rund 25 Millionen Euro, kann durch Boni aber auf bis zu 30 Millionen steigen. Laut Florian Plettenberg denkt Tottenham zwar grundsätzlich über eine Verpflichtung nach, strebt jedoch Nachverhandlungen mit FC Bayern München an. Sollte es keine Einigung über eine niedrigere Ablöse geben, gilt ein Transfer derzeit als eher unwahrscheinlich. Eine endgültige Entscheidung soll nach Saisonende fallen.