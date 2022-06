Transfercoup: Der FC Lugano verpflichtet Bayern-Verteidiger Lars Lukas Mai

Der FC Lugano nimmt den deutschen Abwehrspieler Lars Lukas Mai vom FC Bayern unter Vertrag.

Der 22-jährige Innenverteidiger, der bei den Tessinern die Nachfolge des langjährigen Stamm-Innenverteidigers Mijat Maric antritt, war zuletzt an Werder Bremen in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Dort kam er in der abgelaufenen Saison zu 16 Ligaeinsätzen. Nun verlässt er den FC Bayern, wo er seit der U16 spielt, endgültig und wechselt in die Super League, wie der Tessiner Journalist Luca Sciarini und die “Bild” übereinstimmend berichten. Der Transfer von Lars Lukas Mai soll schon in Kürze definitiv vollzogen werden.

psc 17 Juni, 2022 10:59