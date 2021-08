Trotz Krise: Hansi Flick bietet Leroy Sané für DFB-Elf auf

Leroy Sané befindet sich beim FC Bayern in einer schwierigen Situation. Zuletzt wurde er wegen schwacher Leistungen sogar von den eigenen Fans ausgepfiffen. Hansi Flick bietet den 25-Jährigen dennoch für die Länderspiele des DFB im September auf.

Dies hat der neue Bundestrainer laut “Bild” nach einem persönlichen Telefongespräch mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Bei diesem erkundigte sich Flick über den Formzustand von Sané. Trotz mässiger Leistungen konnte der Bayern-Trainer nur Positives über den Flügelflitzer berichten.

Flick kontaktierte Sané auch direkt und munterte diesen am Telefon auf. Beim 12:0-Sieg der Bayern gegen den Bremer SV stand der Angreifer erneut in der Startelf und wusste auf dem linken Flügel durchaus zu gefallen.

Flick wird sein Aufgebot am Freitag bekanntgeben. Es könnte durchaus einige Überraschungen geben. Anfang September stehen WM-Qualispiele gegen Liechtenstein, Armenien und Island an. Nicht im Aufgebot steht laut “kicker” der angeschlagene BVB-Verteidiger Mats Hummels. Er setzt nach den Knieproblemen stattdessen in Dortmund sein Reha-Programm fort.

psc 26 August, 2021 10:59