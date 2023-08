Tuchel verkündet eine Neuer-Botschaft, die Bayern-Fans freut

Der FC Bayern darf auf ein baldiges Comeback von Manuel Neuer hoffen. Denn Trainer Thomas Tuchel verkündet eine erfreuliche Botschaft.

Im vergangenen Dezember zog sich Manuel Neuer beim Skifahren einen Unterschenkelbruch zu. Seither fehlt der 37-Jährige den Münchnern. Allerdings ist das Comeback des Stammkeepers scheinbar nicht mehr weit entfernt. "Wir haben grundsätzlich eine gute Nachricht, weil der Eingriff bei Manuel Neuer sehr positiv wirkt. Die Prognose für den Einstieg ins Mannschaftstraining hat sich verkürzt. Das, was ich in den letzten Tagen von Manu gesehen habe, war sehr beeindruckend", sagte Thomas Tuchel am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Start gegen Werder Bremen (Freitag, 20:30 Uhr).

Der FC Bayern rechne "in den nächsten Wochen bei ihm mit einem Wiedereinstieg ins Training. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Planung", so Tuchel über Neuer. Vorerst wird beim deutschen Rekordmeister Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen, ein hochrangiger Neuer-Vertreter soll nicht (mehr) verpflichtet werden.

