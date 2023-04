TV-Experte Didi Hamann zerlegt Yann Sommer nach Bayern-Pleite

Ex-Profi Didi Hamann, der als Experte bei TV-Sender «Sky» tätig ist, übt nach der 0:3-Niederlage der Bayern bei Manchester City massive Kritik an Yann Sommer.

Der Fernsehexperte findet sehr deutliche Worte und spricht nach der Partie davon, dass Sommer «heute heillos überfordert» gewesen sei. Dieser habe nicht nur ein haltbares 0:1 kassiert, sondern sei durch sein Anspiel auf Dayot Upamecano auch massgeblich am 0:2 beteiligt. Das vernichtende Urteil von Hamann: «Der Torwart hat in den letzten Wochen massgeblich die Mannschaft verunsichert.»

Erneut zur Verunsicherung beigetragen habe auch eine Aktion des Schweizer Nati-Keepers nach rund 20 Minuten als er nach einem Rückpass beinahe von Erling Haaland erwischt wurde und beinahe der Führungstreffer der Skyblues fiel. Zur Erinnerung: Im Duell gegen PSG sorgte Sommer mit einem unnötigen Ballverlust beinahe für einen Gegentreffer. Matthijs de Ligt hatte den 35-Jährige da durch eine Klärungsaktion auf der Linie gerettet.

Hamann kriegt sich nach der Pleite der Münchner in Manchester beinahe nicht ein und scheint Sommer gar als Hauptschuldigen für die Niederlage auszumachen. So jedenfalls der Eindruck nach seiner rund anderthalbminütigen Schelte. Aus seiner Sicht wird die aktuelle Nummer 1 der Bayern diese Position in der kommenden Saison nicht mehr bekleiden: «Ich glaube nicht, dass er nächste Saison eine Option ist. In den letzten Wochen war er in diesen grossen Spielen zu überfordert.»

Manuel Neuer soll im Sommer nach seiner Unterschenkelfraktur zurückkehren. Sommer steht beim deutschen Rekordmeister aber noch bis 2025 unter Vertrag.

Didi Hamann mit scharfer Kritik an Yann Sommer! 💥 Stimmt ihr zu? 🎙️ "Der Torwart hat nicht nur gestern, sondern auch in den letzten Wochen maßgeblich die Mannschaft verunsichert!"#UCL #MCIFCB #Sommer #FCBayern pic.twitter.com/v4tsjP7PwC — Sky Sport (@SkySportDE) April 12, 2023

psc 12 April, 2023 10:41