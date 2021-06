Überraschung: Der FC Bayern schickt Justin Che zurück in die USA

Der FC Bayern setzt nicht mehr länger auf das amerikanische Abwehrtalent Justin Che.

Der 17-Jährige wurde zu Beginn dieses Jahres von Partnerverein FC Dallas ausgeliehen und kam in der 2. Mannschaft zu acht Spiele in der 3. Liga. Nun bestätigt Campus-Leiter Jochen Sauer, dass Justin Che künftig wieder für seinen Stammverein auflaufen wird. Der Youngster verlässt Deutschland also nach einem halben Jahr wieder, obwohl er seine Sache “gut gemacht” habe. Eine klare Begründung liefert Sauer nicht. Er betont jedoch, dass man die Entwicklung des US-Youngsters weiterhin genau verfolgen wird.

psc 16 Juni, 2021 11:34