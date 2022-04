Uli Hoeness hat keine Zweifel an Bayern-Sieg

Auch wenn der FC Bayern in der Champions League gegen Villarreal einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen muss, geht Ehrenpräsident Uli Hoeness siegessicher ins Rückspiel.

Für den 70-Jährigen steht bereits vor Anpfiff fest, dass die Münchner die Aufgabe meistern werden. “Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen”, sagt Hoeness im “Münchner Merkur”.

An Druck würde die Mannschaft sicherlich nicht zerbrechen, führt der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge aus. Bereits vor dem Rückspiel gegen Red Bull Salzburg war die Ausgangslage angesichts eines 1:1 nicht perfekt. Danach folgte ein souveräner Auftritt in der Allianz Arena. Rummenigge ist überzeugt, dass auch Villarreal nichts zu bestellen hat: “Da war auch ein ziemlicher Zirkus. Das Rückspiel in der Allianz Arena haben wir dann 6:1 gewonnen. Druck ist manchmal ganz gut, obwohl man ihn natürlich vermeiden möchte. Der FC Bayern muss von Anfang an volle Attacke spielen.”

