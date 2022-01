Umdenken bei Kingsley Coman: Er will bei den Bayern bleiben

Noch vor einigen Wochen schien eine Vertragsverlängerung von Kingsley Coman beim FC Bayern in weiter Ferne. Dies hat sich inzwischen drastisch geändert.

Wie ” Téléfoot”-Journalist Julien Maynard berichtet, möchte der 25-jährige Franzose inzwischen unbedingt in München bleiben. Eine Verlängerung des Flügelflitzers rückt näher. Gespräche sind für die erste Jahreshälfte angekündigt und offenbar sind die Differenzen hinsichtlich des neuen Kontrakts nicht mehr so gross, zumal die Bayern den Nationalspieler ebenfalls langfristig binden möchten, nachdem dieser in der aktuellen Saison voll zu überzeugen weiss.

Bis im Sommer soll eine Entscheidung und im Idealfall eine Unterschrift folgen. Ansonsten wird ein Abgang Comans doch zum Thema. Einen ablösefreien Verlust im Sommer 2023 wollen die Bayern verhindern.

psc 7 Januar, 2022 09:33