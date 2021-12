Umstrukturierung beim FC Bayern: Marco Neppe wird befördert

Die Umstrukturierungen beim FC Bayern schreiten weiter voran. Der bisherige Leiter der Scouting-Abteilung, Marco Neppe wird zum Technischen Direktor befördert. Darüber hinaus ernennt der Verein Dr. Michael Gerlinger, bisher Direktor Recht, Personal und institutionelle Beziehungen, zum Vice President Sports Business and Competitions der FC Bayern München AG.

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn ist glücklich über die Personal-Entscheidungen, die beim deutschen Rekordmeister getroffen wurden: “Marco Neppe und Michael Gerlinger leisten seit vielen Jahren wertvolle Arbeit für den FC Bayern. In Ihren neu geschaffenen Positionen werden beide ihre Kompetenzen in Zukunft noch besser einbringen können. Die Erfahrung, das Wissen und das Netzwerk von Michael Gerlinger sind für den FC Bayern sowohl im Bereich der Verbandsarbeit auf internationaler Ebene, als auch in ökonomisch-sportlichen Themen von grosser Bedeutung. Marco Neppe erhält in seinem Aufgabengebiet als Technischer Direktor noch mehr Verantwortung. Das hat er sich durch seine geleistete Arbeit, seine Kompetenz und seine Entwicklung in den vergangenen Jahren verdient.”

Der 35-jährige Neppe wird künftig noch stärker in die operative Kaderplanung eingebunden und entscheidet mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic über alle wichtigen Transfers. Zudem übernimmt er auch administrative Aufgaben rund um das Profiteam. 2014 hatte der Ex-Profi als Scout bei den Bayern begonnen.

