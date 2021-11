Ungeimpfte Bayern-Stars bald in eigener Trainingsgruppe?

Der Wochenende brachte in der Debatte um die ungeimpften Bayern-Profis dramatische Entwicklungen: Neben Joshua Kimmich (26) müssen auch Serge Gnabry (26), Jamal Musiala (18), Eric Maxim Choupo-Moting (32) und Michael Cuisance (22) in Quarantäne. Sie standen in Kontakt zu Kaderplaner Marco Neppe, der laut “Bild” positiv getestet wurde. Die internen Diskussionen sind durchaus hitzig.

Demnach versucht die Klubleitung weiterhin das ungeimpfte Quintett davon zu überzeugen, den Piks zu tätigen. Bislang erfolglos. Jetzt wird angeblich sogar darüber diskutiert, ob Kimmich und Co. eine eigene Trainingsgruppe bilden müssen. Viele geimpfte Bayern-Stars sollen die Haltung der Ungeimpften nicht verstehen. Diese wiederum sind sauer darüber, dass Interna an die Öffentlichkeit gelangten. Zudem soll die Klubleitung entschieden haben, ihnen für die Ausfallzeit während der Quarantäne keinen Lohn mehr zu zahlen. So sieht es die deutsche Gesetzeslage vor.

psc 22 November, 2021 10:58