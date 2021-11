So geht es dem ungeimpften Joshua Kimmich mit Corona

Bayerns Mittelfeldspieler Joshua Kimmich wurde in der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet. Trotz der Infektion geht es dem ungeimpften Profi gut.

Wie die “Bild” berichtet, hält sich der 26-Jährige derzeit zu Hause mit Cyber-Training fit. Er brenne darauf wieder auf den Platz zurückkehren zu können. Die Symptome waren (bisher) mild. Aufgrund der Bestimmungen in Deutschland kann er sich frühestens am 8. Dezember freitesten. Dafür muss er dann auch symptomfrei sein.

Die Partie gegen Barça in der Champions League findet genau an jenem 8. Dezember statt. Auf dem Papier ist ein Einsatz Kimmichs da also im besten Fall möglich. Für die Münchner geht es im abschliessenden Gruppenspiel um nichts mehr: Sie haben sich als Gruppensieger bereits vorzeitig souverän für die K.o.-Phase im nächsten Jahr qualifiziert.

Bis zu der Partie wird Kimmich drei Wochen aus dem Trainings- und Spielbetrieb raus sein. Eine direkte Rückkehr erscheint aufgrund dieser Voraussetzungen eher als unwahrscheinlich.

psc 30 November, 2021 17:40