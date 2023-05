Unterschrift bei Bayern ein Fehler? Das sagt Tuchel

Seit Thomas Tuchel Trainer des FC Bayern ist, haben die Münchner zwei Titel sicher verspielt und stehen davor, den dritten ebenfalls zu verspielen. Trotzdem erachtet es der Coach nicht als Fehler, den Rekordmeister inmitten der Saison übernommen zu haben.

Ende März folgte Thomas Tuchel beim FC Bayern auf Julian Nagelsmann. Und trotz der bisher ernüchternden Ausbeute ist Tuchel davon überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Es ist nicht immer ein Wunschkonzert. Mal gehen die Türen auf, wenn sie aufgehen. Die Verantwortlichen haben klargemacht, dass sie jetzt aufgeht", sagte Tuchel, als er im "ZDF-Sportstudio" gefragt wurde, ob ein Einstieg zu Saisonbeginn mit entsprechender Vorbereitungszeit nicht besser gewesen wäre.

Es gehe auch "nicht darum, um mich abzusichern oder vor der Verantwortung wegzulaufen", so Tuchel. Bitter ist für ihn: Der FC Bayern verlor am Samstag 1:3 gegen RB Leipzig, Borussia Dortmund kann damit wieder Tabellenführer werden. Und dabei hatten die Münchner gegen Leipzig zwischenzeitlich sogar noch geführt. "Es ist komplett ohne Ankündigung. Es ist ohne Ankündigung im Spiel, aber auch komplett ohne Ankündigung in der Trainingswoche, in der Vorbereitung zu dem Spiel", sagte Tuchel.

Dem FC Bayern droht nun die erste titellose Saison seit 2012. "Wenn wir diese Titel jetzt alle verspielen und ich stehe an der Seitenlinie, bin ich verantwortlich. Ich nehme das dann auch sportlich mit auf meine Kappe, das ist ganz klar", so der Trainer.

adk 21 Mai, 2023 13:36