Update zu Alexander Nübel: Keine Pläne für fixe Übernahme durch Monaco

Zuletzt tauchten Spekulationen auf, wonach Monaco Leihkeeper Alexander Nübel schon bald definitiv an sich binden könnte. Tatsächlich existieren solche Pläne zurzeit aber nicht.

Wie “Sky”-Reporter Florian Plettenberg berichtet, gibt es zurzeit keine Pläne, die bis 2023 laufende Leihe des Bayern-Keepers in einen festen Transfer umzuwandeln. Im Gegenteil: Bei den Bayern glaubt man weiterhin daran, dass Nübel dereinst die Nachfolge von Manuel Neuer antreten kann.

Hierbei liegt aber die Krux: Neuer soll seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2025 verlängern. Die Berater von Nübel haben bereits klargestellt, dass es für den 25-Jährigen nicht mehr infrage kommt, sich bei den Bayern auf die Ersatzbank zu setzen. So oder so muss spätestens im Juni 2023 also eine Entscheidung getroffen werden.

psc 25 März, 2022 17:47