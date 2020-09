Verhandlungen um Michaël Cuisance in entscheidender Phase

Laut “Sport Bild”-Reporter Christian Falk verhandeln der FC Bayern und Premier League-Aufsteiger Leeds United um die Ablöse. Mit dem Spieler selber haben sich die Engländer bereits geeinigt. Cuisance soll einen Vertrag bis 2025 unterzeichnen. Als Ablöse für den Mittelfeldspieler sind rund 20 Mio. Euro im Gespräch. Der 21-jährige Franzose konnte sich an der Säbener Strasse bislang nicht durchsetzen.

Update @MichaelCUISANCE: the negotiations between @FCBayern and @LUFC are entering the decisive phase. the player has permission to leave the club @BILD_Bayern

— Christian Falk (@cfbayern) September 29, 2020