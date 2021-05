Verkauf möglich: FC Bayern legt Preis für Bouna Sarr fest

Der französische Rechtsverteidiger Bouna Sarr konnte sich nach seinem Wechsel zum FC Bayern im vergangenen Oktober nicht durchsetzen. Ein Verkauf nach nur einer Saison ist denkbar.

Der 29-Jährige hat zwar vor geraumer Zeit gesagt, dass er sich in München etablieren wolle und nicht an einen Transfer denkt, von Klubseite her würden ihm bezüglich eines Wechsels aber zumindest keine Steine in den Weg gelegt. Die Bayern fordern für den Abwehrspieler nach Angaben von “Sport 1” 5 – 6 Mio. Euro Ablöse. Bouna Sarr verfügt beim deutschen Rekordmeister noch über einen Kontrakt bis 2024. Jährlich soll er 2 Mio. Euro kassieren. Die Frage lautet auch, ob ein anderer Klub überhaupt attraktivere Konditionen bieten kann. Klar ist aber auch, dass Sarr in München wohl auch nach dem Trainerwechsel hin zu Julian Nagelsmann nicht unbedingt mit viel Spielpraxis rechnen kann.

psc 7 Mai, 2021 14:28