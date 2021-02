So viel Geld verliert der FC Bayern pro Heimspiel ohne Zuschauer

Der FC Bayern kommt im nationalen und internationalen Vergleich relativ gut durch die Coronakrise. Allerdings sind die Einnahmenverluste durch die Abwesenheit von Zuschauern im Stadion enorm, wie Karl-Heinz Rummenigge erläutert.

Laut dem Vorstandsboss gehen dem deutschen Rekordmeister pro Heimspiel ohne Zuschauer rund 4 Mio. Euro flöten! Insgesamt fehlen den Bayern somit alleine dadurch rund 100 Mio. Euro Einnahmen pro Saison. Rummenigge hofft selbstredend auf eine baldige Rückkehr von Besuchern in die Stadien, wie er gegenüber “Sky” ausführt: “Ich bin optimistisch, dass wir irgendwann in der zweiten Frühjahrshälfte die Chance haben werden, wieder mit Zuschauern zu spielen. Wahrscheinlich nicht mit 100 Prozent, aber je mehr Leute geimpft werden, je mehr Licht kommt in den Tunnel.”

psc 9 Februar, 2021 15:17