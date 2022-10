Verstärkt sich Bayern im Winter? Das sagt Salihamidzic

Verstärkt sich der FC Bayern im Winter? Dazu bezieht Sportvorstand Hasan Salihamidzic nun Stellung.

Im Sommer hat der FC Bayern grosse Stars wie Sadio Mané und Matthijs de Ligt an die Säbener Strasse gelockt. Dafür wird es im Januar beim deutschen Rekordmeister ruhiger zugehen. «Wir haben in diesem Transfersommer viel gemacht», sagt Hasan Salihamidzic gegenüber der «Bild-Zeitung».

Der Sportvorstand sehe die Mannschaft des FC Bayern «für die Saison sehr gut gerüstet». Zu dem kolportierten Interesse an Tottenham Hotspurs Stürmer Harry Kane will sich ‹Brazzo› indes nicht aus dem Fenster lehnen. «Harry ist ein Topspieler in der Welt, aber wir reden nicht über andere Spieler, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen», so der Ex-Profi über den englischen Nationalspieler, der bei den Spurs noch einen Kontrakt bis 2024 besitzt.

adk 23 Oktober, 2022 15:35