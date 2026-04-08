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Torjäger traf

Verwirrung um Fitnesszustand von Harry Kane – Vincent Kompany klärt auf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 10:02
Verwirrung um Fitnesszustand von Harry Kane – Vincent Kompany klärt auf

Torjäger Harry Kane hat beim 2:1-Sieg des FC Bayern bei Real Madrid seinem Ruf alle Ehre gemacht und einen Treffer erzielt. Dennoch wirkte er phasenweise nicht ganz auf der Höhe des Geschehens und konnte nicht ganz die Wirkung entfalten wie sonst. Trainer Vincent Kompany betonte aber schon vor dem Anpfiff, dass er wieder voll mit seinem Stürmer rechnet.

Beim 32-jährigen Engländer sind während der Länderspielpause beim Aufenthalt bei den Three Lions Sprunggelenksprobleme aufgetreten. Er verpasste deshalb das Länderspiel gegen Japan und auch den dramatischen 3:2-Sieg der Bayern beim SC Freiburg am vergangenen Samstag. Gegen Real stand er indes wieder in der Startelf. Kompany versicherte vor Anpfiff: «Die Frage ist nicht ein Mal gekommen heute. Er war dermassen gut im Training, vom Gefühl her.» Tatsächlich hatte Kane offenbar keine Probleme oder Schmerzen. Jedenfalls konnte er durchspielen.

Die teilweise nicht ganz gelungenen Aktionen hatten wohl eher mit fehlender Spielpraxis oder einer gewissen Formschwäche zu tun. Da Kane seinen Treffer gemacht hat und sein Team auch siegte, gibt es aber ohnehin wenig zu meckern.

Kompany betont: «Er hat Sonntag auch auf dem Platz trainiert. Er war nicht so lange weg, wie man denkt vielleicht.» Offen ist, ob und wie lange der Topstürmer beim Auswärtsspiele auf St. Pauli am kommenden Samstag spielen wird. Der Fokus liegt sicherlich vor allem beim Rückspiel gegen die Madrilenen am kommenden Mittwoch.

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